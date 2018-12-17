خالد الصاوي يهدد الفضائيات المصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري خالد الصاوي، إن القرار الذي اتخذته الفضائيات المصرية بعرض عدد محدد من المسلسلات في رمضان، لن يقف عاجزًا أمامه.

وأضاف في تصريحات صحفية، ما أقدمت عليه الفضائيات هذا العام لن تضر به إلا نفسها لأن أغلب الفنانين يملكون مشاريع مسلسلات، وأنه نفسه يمتلك مشروعات عدة لمسلسلات في رمضان وإذا ضاقت الفضائيات عن استيعابه سوف يتجه إلى الفضائيات العربية والخليجية.

وكانت الفضائيات المصرية قد وضعت عددًا محددًا من المسلسلات لعرضها على شاشاتها مقابل مبلغ محدد رأى أغلب المنتجين أنه لن يغطي تكاليف الإنتاج فأحجموا عن تقديم أعمال لرمضان 2019 وهو ما دعا عددًا كبيرًا من النجوم أمثال غادة عبدالرازق، ونيللي كريم للإعلان عن عدم خوض سباق الدراما الرمضاني هذا العام.

كان آخر عمل خاض به خالد الصاوي سباق الدراما الرمضاني مسلسل «هي ودافنشي» مع الفنانة ليلى علوي وعرض عام 2016.

كما انضم مؤخرًا في فيلم “حمزة”، مع الفنان تامر حسني، والفنانة زينة، ومحمد ثروت، ومن المقرر بدأ تصوير الفيلم قريبا.