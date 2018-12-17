لطيفة تفاجيء جمهورها بالعباءة والحجاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة التونسية لطيفة إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا، وشاركت جمهورها بصورة لها خلال تواجدها في العاصمة السعودية الرياض.

لطيفة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي عباءة سوداء فضفاضة، ولفت حجاب بنفس اللون على رأسها، ووضعت نظارة شمسية على عينيها.

الفنانة التونسية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “بين اهلى وناسي فى الرياض فى المملكه العربيه السعوديه.. #استنونا #staytuned#الرياض عاصمة الاعلام العربى”.

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة تستعد حاليا لبرنامجها الجديد الذي ستقدمه على قناة DMC، وتستضيف فيه نجوماً كبار، فيما تحتفظ الفنانة بالتفاصيل كمفاجأة للجمهور.

وكانت لطيفة قد شاركت مؤخرا في فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان الموسيقي العربية، التي أقيمت في نوفمبر الماضي في دار الأوبرا المصرية.

كما شاركت في شهر رمضان الماضي بمسلسل إذاعي بعنوان “رابع جار” والذي جمعها مع أحمد عيد وشارك في بطولته كل من طارق عبد العزيز وأمل رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف محمد صلاح راجح وإخراج أيمن عبد الرحمن.