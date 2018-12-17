المتنج محمد مختار معلقا على أزمة فستان طليقته رانيا يوسف: حركة ذكية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق المنتج المصري محمد مختار، طليق الفنانة المصرية رانيا يوسف، على أزمة فستانها الأخير في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

محمد مختار، قال خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الاتصال بينه وبين رانيا يوسف منقطع منذ أربع سنوات، لكنه تابع أزمة الفستان، ويعتقد أن الموضوع تم تضخيمه، ووصف إقدام رانيا يوسف على الاعتذار بالحركة الذكية.

وأضاف، أنه على اتصال دائم مع ابنتيه من رانيا يوسف، وعندما تفجرت الأزمة حرص على طمأنتهما إلى أن الضجة حول الموضوع ستنتهي خلال أيام.

وكانت رانيا يوسف، قد قدمت اعتذار لجمهورها بعد الضجة التي أثارها فستانها في ختام المهرجان، مؤكدة أنها لم تقصد الظهور بهذا الشكل.

كما خضعت للتحقيق أمام النيابة العامة، بسبب البلاغات التي قدمت ضدها من عدد من المحامين، واستمر التحقيق معها لمدة أربع ساعات، وأفرج عنها بعدها بضمان البطاقة.

من ناحية أخرى تعاقدت رانيا يوسف، مؤخرًا على المشاركة في فيلم أجنبي، ولكنها لم تكشف عن تفاصيله إلى الآن.