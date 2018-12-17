الضرائب تلاحق بيومي فؤاد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري بيومي فؤاد أنه أصبح يعاني من مشكلات كثيرة مع مصلحة الضرائب بسبب تكرار الحديث في وسائل الإعلام عن كثرة أعماله الفنية.

بيومي فؤاد قال إن لديه مشكلة مع الضرائب وخاصة أنهم يعتبرون أن العمل الذي يشارك به كضيف شرف وفي حلقة واحدة ضمن 30 حلقة عمل محسوب عليه، مشيرا إلى أن السخرية من كثرة ظهوره على الشاشة ضرته كثيرا.

الفنان المصري قال خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، مع وائل الإبراشي: «الكوميدى فى الأمر أنهم جابولى حاجات من 2005 أنا نستها أو إن الأعمال اسمها اتغير عن الوقت الذى كنا نصور فيه وقتها، ولكن هناك الكثير من الأعمال لم أتقاضى عنها أجرا وهذا صعب إثباته».

بيومي أكد أنه قام بعمل تسوية مع الضرائب وأثبت بالمستندات أن هناك بعض الأعمال التي تلقى عنها أجر زهيد وأخرى لم يتقاضى عنها أي أجر، وذلك بعد معاناة.

وأكمل بيومي كلامه وقال: «مرة جانى تقرير من الضرائب فكتبت بين قوسين والله العظيم تلاتة ما أخدت ولا جنيه.. الضرائب لاحقتنى لكن أنا تحت أمرهم وتحت كل ما هو قانونى.. حظى إن المحاسب بتاعى كان كبير فى الوقت اللى اتفتح فيه الملف بتاعى ومات ودى من الكوميديا اللى عشتها فى حياتى».

الفنان المصري أيضا نفى ان يكون يكرر نفسه من خلال عدد من الأدوار وقال إنه لو كان كذلك لكان انتهى منذ فترة طويلة، ورفض أن يصنف نفسه فنان كوميدي، حيث أكد أنه يقدم كل الأدوار.