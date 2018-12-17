منى زكي تتألق بالأزرق في جلسة تصوير براقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية منى زكي لجلسة تصوير نشرتها الاستايلست مي جلال، ابنة خالتها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصور التقطت أثناء تكريم منى من حفل beirot golden awards، وبدت متألقة من خلال فستان أزرق أنيق طويل يكشف عن رشاقتها وجمالها الخلاب، واختارت ماكياج قوي يبرز جمال ملامحها.

منى أيضا ظهرت بعدد من الاكسسوارات التي تليق بها، كما أعطتها قصة شعرها القصير أنوثة فائقة لتتلقى عدد كبير من تعليقات الفانز المتغزلة فيها.

الحفل كرم أيضا الفنانة التونسية درة، والتي تألقت بفستان أبيض وأسود، كما تم تكريم الفنانة المصرية أنوشكا والفنانة دنيا بطمة، والتقطت منى زكي الصور مع الجميع.

منى تألقت مؤخرا خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي من خلال طلة مميزة، كما كان لها حضور قوي في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي والذي حضره عدد كبير من النجوم.

يذكر أن النجمة المصرية منى زكي تستعد حاليا لفيلمها الجديد “ترانيم إبليس”، والذي تشارك في بطولته مع أحمد السقا، ومصطفى شعبان، وخالد النبوي، وأمينة خليل، وغيرهم.