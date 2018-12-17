الأمير هاري يمتنع عن المشاركة في تقليدٍ عائلي بسبب زوجته… كيف يُفسّر الخبراء هذه الخطوة؟

متابعة الخليج 365: سيُفوّت الأمير هاري المشاركة في تقليدٍ سنوي يجمع العائلة الملكية وهي رحلة صيد في ساندرينغهام وذلك تفادياً لجرح مشاعر زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل التي تُعتبر من المدافعات بشدّة عن حقوق الحيوانات.

وجرت العادة أن يُشارك الأمير هاري في هذه الرحلة مع شقيقه الأكبر الأمير ويليام ووالدهما الأمير تشارلز، كما من المتوقع هذه السنة أن يُشارك نجل الأمير ويليام، الأمير جورج، في الرحلة للمرّة الأولى.

وشارك الأمير هاري (34 عاماً) في هذا التقليد العائلي منذ 20 عاماً لكن ميغان (37 عاماً) تُعارض بشدّة قتل الحيوانات من أجل ممارسة هوايات أو رياضات حتى أنّها ترفض ارتداء الفراء.

وكانت هذه المناسبة فرصة للشقيقين لتوطيد علاقتهما، لكن اليوم، يعتبر خبراء أنّ امتناع هاري عن المشاركة سيُؤثّر سلباً على علاقته بشقيقه، بخاصةٍ بعد مزاعم عن فتورٍ في العلاقة بين ميغان ماركل وزوجة ويليام دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.