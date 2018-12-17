ما حقيقة انفصال نجم "حب للايجار" الوسيم عن حبيبته واستبدالها بأخرى؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي باريش اردوتش خلال تواجده في احد المطاعم في اسطنبول، وظهر معه الفنانة الحسناء بورجو بيرجيك، فسارع الصحافيين لالتقاط صورهما معاً.

وانتشرت صور النجم الشهير في الوطن العربي بشخصية "عمر" في مسلسل "حب للإيجار" على مواقع التواصل الاجتماعي وظن البعض انه انفصل عن حبيبته النجمة جوبسي اوزاي لكن سرعان ما انتشرت مقاطع فيديو كاملة للقاءـ وظهرت معه في المطعم، حيث تحدثا عن وجود عمل جديد يتم التحضير له، إلا أن أوزاي أكدت أنه ليس لها أي دور في هذا العمل.

واثار ظهور النجمين التركيين معا جدلا كبيرا في الصحافة التركية، نافين بذلك كل الاقاويل التي تحدثت عن انفصالهما، وبأن باريش يعيش قصة حب جديدة.

يذكر بأن اوزاي تعرضت للكثير من الانتقادات الساخرة والتعليقات القاسية بسبب علاقتها بالنجم الوسيم، واصفين اياها بـ "القبيحة" والتي لا تليق به، الا انه اكد في اكثر من لقاء تلفزيوني انه في غاية معها وبأنها اجمل امرأة بنظره.