خالد الصاوي يصدم الجميع بتصريحه الجريء!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أكد الفنان خالد الصاوي أنه لن يقف عاجزاً أمام القرار الذي اتخذته الفضائيات المصرية بعرض عدد محدد من المسلسلات في رمضان القادم.

وأضاف الصاوي الذي تغيب عن دراما رمضان الموسمين الماضيين، أن ما أقدمت عليه الفضائيات هذا العام لن تضر به إلا نفسها لأن أغلب الفنانين يملكون مشاريع مسلسلات، وأنه نفسه يمتلك مشروعات عدة لمسلسلات في رمضان وإذا ضاقت الفضائيات عن استيعابه سوف يتجه إلى الفضائيات العربية والخليجية.

وكانت الفضائيات المصرية قد حددت عدداً محدداً من المسلسلات لعرضها على شاشاتها مقابل مبلغ محدد.

ورأى أغلب المنتجين أنه لن يغطي تكاليف الإنتاج فأحجموا عن تقديم أعمال لرمضان 2019 وهو ما دعا عدداً كبيراً من النجوم أمثال غادة عبد الرازق ونيللي كريم للإعلان عن عدم خوض سباق الدراما الرمضاني هذا العام.

وكان آخر عمل خاض به خالد الصاوي سباق الدراما الرمضاني مسلسل "هي ودافنشي" مع النجمة ليلى علوي وعرض عام 2016.