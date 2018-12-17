بعد رسائله لريم البارودي .. أحمد سعد يواجه أزمة جديدة!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يبدو أن المشاكل ستبقى ترافق الفنان أحمد سعد، حيث قدم الموسيقار الموجي الصغير أخيراً شكوى رسمية إلى جمعية المؤلفين والملحنين ضده وذلك بعد أيام قليلة من طرح سعد لأغنية "يا تمر حنة" والتي قدمتها الراحلة فايزة أحمد منذ سنوات طويلة.

وأكد الموجي الصغير أن سعد استغل اللحن الذي قدمه والده الموسيقار الكبير محمد الموجي دون الحصول على موافقة أسرته والتي تمتلك الحق الوحيد للتنازل عن اللحن أو السماح لأي فنان بإعادة تقديم الأغنية.

وأضاف الموجي الصغير أنه لن يتنازل عن حقوق أسرته، موضحًا أن أحمد سعد لم يحترم القوانين التي وضعتها جمعية المؤلفين والملحنين منذ سنوات .

وكان سعد نشر مقطع فيديو قصير على صفحته على تطبيق "انستجرام" وأعلن عن تقديمه أغنية جديدة بعنوان " ياتمر حنة"، ولكن بتوزيع موسيقي جديد.

وتأتي هذه الأزمة بعد الضجة التي أثيرت حول ارساله مجموعة من الرسائل للفنانة ريم البارودي رغم انفصاله عنها وزواجه من الفنانة سمية خشاب، والتي أعلنت بدورها في مقابلة الشهر الماضي أن علاقتهما جيدة، نافية وجود أي مشاكل بينهما أو تفكير بالانفصال.