لطيفة تثير ضجة بعد صورتها بالعباءة السوداء والحجاب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثارت النجمة لطيفة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة لها بالحجاب والعباءة السوداء.

لطيفة كانت متواجدة بالمملكة العربية السعودية وعلقت على الصورة قائلة: "بين أهلي وناسي في الرياض في المملكة العربية السعودية، عاصمة الإعلام العربي، استنونا".

يذكر أن لطيفة تحضر لبرنامجها الجديد الذي ستقدمه على قناة DMC، وتستضيف فيه نجوماً كبار، وتحتفظ بالتفاصيل كمفاجأة للجمهور.