هجوم غير مسبوق على حليمة بولند بسبب حركاتها!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - مرة جديدة، أثارت حليمة بولند، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقاطع فيديو من زيارتها لأحد شيوخ الإمارات.

ولم تمر هذه الزيارة الرسمية من دون تعليقات المشاهدين على حركات بولند وطريقة دلعها وسوء تصرفاتها أمام الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الذي حرص على استقبالها تعبيراً عن فرحته بنجاحها.

بدورها، علقت زميلتها الاعلامية مي العيدان على المقاطع وقالت: "اشفيه الله ايهداه سعيد بن طحنون جن مو شايف حريم، ترى الثقل هيبة الرجال"، الامر الذي اثار جدلاً واسعاً بين متابعيها الذين تفاعلوا معها بشكل كبيرة، وانتقدوا عدم توجيهها للانتقاد لحليمة، متهمين اياها بالخوف منها، والتخوف من رد فعلها وما قد تكشفه عنها، في حين انتقدت غالبية التعليقات حركات حليمة، واصفين اياها بالسيئة والتي لا تليق باعلامية.

وبعد الضجة الكبيرة التي أثيرت والتعليقات الجارحة التي نشرها بعض المتابعين في حق بولند، قامت مي بحجب خاصية التعليق على البوست، إلا أنها لم تقم بحذف ما كتبته.