فيلم Mortal Engines يحقق 23 مليون دولار خلال يومين من طرحه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق فيلم Mortal Engines 23 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه في دور العرض يوم 14 ديسمبر الماضى، الفيلم انقسمت إيراداته بين 3 ملايين دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و20 مليون دولار حول العالم.

الفيلم من إخراج كريستيان ريفيرز، وتأليف فران والش، فيليبا بويس، بيتر جاكسون، فيليب ريف، ومن إنتاج شركة Universal، وبطولة هوجو ويفنج، هيرا هيلمار، روبرت شيهان، ستيفن لانج، فرانكي آدامز، كولين سالمون، كارين بيستوريوس، جيهاى، ليلى جورج، جويل توبيك.

ويدور فيلم Mortal Engines حول ظهور امرأة شابة غامضة هيستر شو باعتبارها الوحيدة القادرة على إيقاف مدينة عملاقة مفترسة على عجلات والتى تلتهم كل شىء في طريقها، ومن ثم تنضم هيستر إلى توم نثورثى وهو منبوذ من لندن، إلى جانب آنا فانج، وهى منظمة خارجة عن القانون.