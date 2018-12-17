"فالنتينو" ينتظر الزعيم عادل إمام لرمضان 2019

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلن المخرج رامى إمام أنه تم التعاقد مع الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على كتابة مسلسل النجم الكبير عادل إمام الذي يعرض في رمضان 2019.



وقال رامي إمام في تصريحات خاصة أن المسلسل يحمل عنوان " فالنتينو"، وهو من الأعمال الكوميدية المليئة بالمفاجآت أيضا.



وكانت مجموعة إعلام المصريين برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى تعاقدت مع شركة ماجنوم للإنتاج الفني برئاسة المخرج رامى إمام على عرض مسلسل النجم الكبير عادل إمام لرمضان 2019 على إحدى قنواتها في مصر .



وحول عرض مسلسل " فالنتينو " في الدول العربية قال المخرج رامي إمام إن هناك عروضا كثيرة والحمد لله، ولكن حتى الآن لم يتم التعاقد مع أى جهة في الخارج.

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