بهذه الكلمات تغزلت أصالة نصرى فى الشاعر السورى نزار قبانى

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عبرت الفنانة السورية أصالة عن حبها وعشقها للشاعر السورى الراحل نزار قبانى، واصفة إياه بأنه كان الأقل اضطراراً والأكثر رفعة.

وشاركت أصالة عبر حسابها على "انستجرام" مقطع فيديو لنزار قبانى، متحدثاً عن أن مكياج المرأة هو الثقافة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يحتمل إمرأة جميلة وغبية.

وعلقت أصالة على هذا الفيديو بقولها: " ولا أرّوع روح متّقده، فكرعميق لفكره بسيطه، إيمان بالرّساله، سموّ بالشّرح، صدّقنا مشاعره لأنّه صَادق سياسي، كان الأقلّ اضطراراً، والأكثر رفعة، وهو فقط نزار قبانى".