Aquaman فيلم للباحثين عن شخصية خارقة مفضلة جديدة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ارتبط العديد من متابعى الأفلام حول العالم بأفلام الشخصيات الخارقة، خاصة التى يتم طرحها من قبل شركة "مارفل"، ولكن هذه المرة استطاعت شركة Warner Bros المنافسة وبشدة فى هذه النوعية من الأفلام مع طرحها فيلم Aquaman، الشخصية الخارقة التى ظهرت لأول مرة فى فيلم Justice League عام 2015.

ولذلك انتظر متابعو أفلام الشخصيات الخارقة الفيلم منذ بدء الإعلان عنه منذ حوالى العامين، وبدء تصويره فى 2 مايو من العام الماضى، ووصلت ميزانية الفيلم إلى 170 مليون دولار أمريكى، فيلم Aquaman من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين منهم جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، وغيرهم.

ويتميز الفيلم بالكثير من عوامل النجاح، ومن المتوقع له أن يحطم الأرقام القياسية للعام الجارى قبل انتهائه بالرغم من طرح الفيلم يوم 21 ديسمبر فى الولايات المتحدة، وتم طرحه بالفعل فى الصين وحقق إيرادات وصلت إلى 180 مليون دولار، ومن المقرر أن يصل دور العرض المصرية يوم 19 ديسمبر الجارى.

أول عامل من عوامل نجاح الفيلم هو السيناريو الذى وبالرغم من مدة الفيلم التى تخطت الساعتين وأكثر إلا أنه ابتعد كل البعد عن النمطية والملل، فتبدأ أحداث الفيلم بـ قصة حب بين بشرى وملكة من أعماق البحار، واللذان حاربا العالم لحماية ابنهم الهجين الذى ينتمى للعالمين البشرى والبحرى، "آرثر كارى" الوريث الشرعى لعرش مملكة أتلانتس البحرية، ومن خلال تتابع العديد من الأحداث المشوقة التى تأخذك فى رحلة سريعة حول بعض الأساطير والمعلومات عن عالم البحار التى طالما سمعنا عنها، تجد نفسك أمام فيلم مميز جديد، يحتوى على الكثير من القصص المختلفة لكل شخصية على حدة.

ثانى عامل من العوامل التي تساعد في نجاح الفيلم هي المؤثرات البصرية التي تأخذ المشاهد في رحلة بحرية ممتعة، فأظهرت الجمال الجانبى لعالم البحار، فظهرت الألوان الزاهية التي تشد المشاهد ليغوص مع المخلوقات البحرية الأسطوية والشخصيات فتظهر الألوان المبهجة، مع التركيز على ظهور بعض من المخلوقات الأسطورية التي برزها الفيلم في بعض المشاهد، بالإضافة إلى مشاهد الحروب البحرية التي ظهرت بدقة ووضوح.

بجانب العامل الثالث وهو التصوير الذى ساعد وبشدة في إضافة مزيج من التشويق والإثارة إلى اللقطات حيث أنه من المتوقع أن يشعر المشاهد بالتشتت من كثرة التفاصيل التي يظهرها المصور دون بيرجس، والمخرج جيمس وان.

أما عن رابع عامل فهو الإداء حيث استطاع كل ممثل على حدة أن يبرز أقوى وأفضل ما عنده ليظهر الدور سهل وبسيط للمشاهدين بالرغم من التعقيدات التي قابلت كل ممثل بمفرده، فيعد هذا الدور من أهم وأفضل أدوار جايسون موموا، بالإضافة إلى آمبر هيرد التي تفوقت على نفسها هذه المرة.

كما أن من ضمن العوامل الرابحة في الفيلم هي الموسيقى التصويرية التي تأخذ الشماهد إلى عالم منفرد وجديد، حيث الإثارة والتشويق والانتظار لمزيد من الأحداث التي تساعدهم في التركيز اكثر.

ولكن وبالرغم من ذلك ألا أنه توجد بعض الأشياء السلبية أو المتوقعة من المشاهدين مثل انتصار الخير على الشر في نهاية الفيلم، ووقوع بطل الفيلم في حب البطلة التي تساعده طوال الفيلم.

لكن بشكل عام الفيلم متميز، ويستحق المشاهدة أكثر من مرة، كما أنه يناسب جميع الفئات العمرية، الفيلم حاز على تقييم وصل إلى 8 على موقع imdb.