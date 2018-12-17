خاص- ميشال ابو سليمان يرد على حكمت ديب ويكشف حقيقة غيابه عن الليلة الكوميدية في مهرجانات الأرز

بعد ان كشفت لجنة مهرجانات الأرز الدولية عن أمسية فنية ضمن جدول حفلاتها تحت عنوانSmile Lebanon وذلك يوم السبت في الثالث عشر من شهر تموز ٢٠١٩ مع نخبة من الفنانين في فن الإبتسامة.

وبعدما لفتنا غياب اشهر الكوميديين ومن بينهم الفنان ميشال ابو سليمان عن الأمسية الفنية، اتصل موقع “بصراحة” به للاستفسار حول غيابه عن تلك الليلة خاصة ان ميشال من الفنانين الموهوبين على الساحة الفنية الكوميدية ويتمتع بخبرة طويلة وحضور آسر وجماهيرية واسعة.

ورداً على سؤال حول تعليقه على عدم طرح اسمه في الليلة الكوميدية اللبناينة ضمن مهرجانات الارز الدولية؟ أكد ميشال الى انه لم يتم طرح اسمه وايضاً اسماء كثيرة أخرى غيره.

ورداً على السؤال هل تم التواصل معه من قبل القيمين على المهرجان لأجل المشاركة، ردّ ميشال بالنفي. وتابع انه لم يُطرح عليه الموضوع بتاتاً.

وهل سبب استبعاده عن المهرجان يعود الى الموضوع الذي طاله مؤخراً حول الفيديو الاباحي الذي انتشر له؟ شدد ميشال ان الجميع يعلم ان الفيلم الاباحي ليس له أي دخل به ولم يؤثر فنياً على اعماله بتاتاً.

وهل هناك اي مشكلة حول عدم طرح اسمه ضمن القائمة، اكد ميشال ان ليس لديه مشكلة مع أحد وهو لا يرفض طلب احياء اي مهرجان لأي من الاحزاب اللبنانية خاصة انه فنان لكل اللبنانيين.

بعيداً عن الفن، كشف ميشال ابو سليمان انه يستعد لاطلاق صرخة قوية مع مجموعة من الفنانين بوجه السياسيين في لبنان مطلع العام الجديد لأن الكيل طفح والبترول الذي سيتم اخراجه هو للشعب اللبناني. وتابع ان صرختهم لأجل المطالبة بحكومة تكنوقراط وليس بحكومة “تبعيين واحزاب وزعامات”.

ولفت ان النائب حكمت ديب انزعج من كلمة “طار البلد”. وتساءل “ابو سليمان” اين يعيش حكمت ديب؟ البلد وصل الى مرحلة خطيرة البنوك اصبجت تستدين من بعضها “البلد افلس”.

وشدد قائلاً مع احترامه لشخص النائب حكمت ديب ولكن أُحب ان أسجل عتبي عليه لأنه انزعج من كلمة طار البلد ولكن لم ينزعج من أمور اخرى؟؟

اما على المستوى الفني، كشف ميشال لنا ان هناك فكرة جميلة جداً يعمل عليها سيطرحها قريباً على شاشة الـ MTV.

وحول غيابه عن الاعمال السينمائية او المسلسلات الدرامية، لفت ان الجميع يعتقد ان “سعره غالي” اضافة الى الاعتقاد انه يقدم البرامج فقط مع العلم ان المخرج سعيد الماروق قال لهم ان ميشال ابو سليمان من اخطر الاشخاص الذين يلعبون دراما.

واشار انه في حال وصل الفن الى مرحلة متدنية قد يتجه الى فتح اعمال تجارية خاصة انه يطلب الحد الادنى من حقه وقال “يعطوني تعبي وحقي” فقط ولا اطلب اكثر. واشار الى انهم يأتون بممثلين سوريين او مصريين ويدفعون لهم نفس القيمة بالنسبة للممثل اللبناني “فكيف صارت توفي معن بهالمبلغ؟”.

نذكر ان Smile Lebanon تضم وجوه فنية وهم: صلاح تيزاني الشهير بـ “ابو سليم”، سامي خياط، عادل كرم، نمر بونصار، بيار شمسيان، ماريو باسيل، باميلا الكيك، نعيم حلاوي، فؤاد يمين، عباس جعفر، شادي مارون، غابي حويك، ريمون صليبا.