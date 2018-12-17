خاص- غسان صليبا حضور مشرق ومشرّف؛ تعثّر باسمة .. وهذه ملاحظاتنا

غادرت ليلى عبد اللطيف الحلقة الثالثة من “ديو المشاهير” حيث حلّ ضيفاً الفنان غسان صليبا الذي تألق خلال البرايم بعدة اطلالات راقية ومنوّعة وجميلة.

افتتح غسان صليبا حضوره المشرق بالغناء “غريبين وليل” مع الوليد الحلاني الذي قدم اداءً مميزاً.

ثم اطل للمرة الثانية وقدم “صليبا” اغنية “أهل الارض” شاركه الغناء طوني بارود الذي بدا جذاباً وحظي على اعجاب اسامة الرحباني ومنى ابو حمزة ولكن سيمون اسمر اعطاه No مع بعض الملاحظات كي يتقدم اكثر في الحلقة المقبلة.

وفي المرة الثالثة، اطل “صليبا” على المسرح وقدّم “يا حلوة شعرك داري” مع فيرا يمين التي قدمت شيئاً جديداً ومختلفاً عن البرايم السابق.

ورداً على سؤال حول ماذا أخذ اسامة الرحباني من والده الفنان الكبير الراحل منصور الرحباني، لفت “صليبا” انه اخذ الاتزان وحالياً هو يكمل مسيرته الفنية الراقية مع باقي افراد عائلة الرحباني.

بدوره اعتبر اسامة ان غسان ملك على الساحة الفنية ومن اجمل الاصوات في العالم العربي.

ثم اطلت مادونا للمرة الاولى وقدمت “وله يا صعيدي” حيث شاركتها الغناء ليليان نمري التي جمعت بين التمثيل والفكرة والصوت وحصدت اعجاب اللجنة والجمهور بتاديتها دور الرجل الصعيدي.

ثم اطلت مادونا للمرة الثانية وقدمت اغنية “الليلة حلوة” مع دوللي عياش التي بدت جميلة جداً وجذابة وقدمت لوحة مميزة ولكن تعرضت لانتقادات قوية من الرحباني واسمر.

اختتمت مادونا اطلالتها بالغناء “لبسنا شراويل جدودنا” مع عباس جعفر الذي رقص الدبكة ولم يغن بشكل جيد اضافة الى انه نسي بعض كلمات الاغنية الا انه قدّم شيئاً مختلفاً بنظر اسامة الرحباني، كما حصد على اعجاب “ابو حمزة” و “اسمر”.

اضفى حضور مادونا جواً من المحبة والفرح والبهجة والرقي والاناقة.

لاحقاً اطلت الفنانة باسمة وقدمت اغنية “عيونو” مع الين برومانا التي احرزت تقدماً في البرايم الثالث.

ثم اطلت باسمة وقدمت “الو بيروت” مع ندي ابو شبكة الذي دخل على المسرح على الدراجة النارية وكان لافتاً تغيير بعض كلمات الاغنية لتتناسب مع الاجواء الحماسية وحصد اعجاب اللجنة التي منحته ثلاثة Yes.

في آخر ظهور لباسمة، قدمت اغنية “شو عبالي” مع فاليري ابو شقرا التي احرزت تقدماً عن الاسبوع الماضي.

وكان لافتاً ان باسمة لم تكن مرتاحة على المسرح وعلى الرغم من جمال صوتها الا انها لم تكن على المستوى المطلوب وافتقرت اطلالتها للاناقة والجمال وربما تُعد الاسوأ في المواسم الثلاث للبرنامج.

ثم اطلت الفنانة انغريد نقور وقدمت ” Che Guevara” مع ليلى عبد اللطيف التي استوحت اطلالتها من اجواء الاغنية، وعلى الرغم من حضورها غير المستحب والمستفز للجمهور المتابع، الا انها حصدت اعجاب اللجنة بسبب تقديمها لوحة فيها شيئاً جديداً وبدا وكأن اعضاء اللجنة يودعونها على طريقتهم.

في الاطلالة الثانية، قدمت “نقور” اغنية “I Love Rock ‘N’ Roll” مع سارة ابي كنعان التي تعرضت لانتقادات منها في الشكل واخرى ان التمثيل يليق بها اكثر.

غاب الوزير ملحم رياشي عن البرايم الثالث بسبب تواجده خارج لبنان.

اشاد اسامة الرحباني باطلالات مادونا وحفاظها على جاذبيتها.

عايد كل من سيمون اسمر واسامة الرحباني وانابيلا هلال وغيرهم مادونا بمناسبة عيدها.

اطلالة انابيلا هلال كانت مشرقة وحظيت على اعجاب الجمهور ورواد الانترنت.

دانا الحلاني تواجدت في الصفوف الامامية لتشجيع شقيقها الوليد الحلاني كالعادة.

كالعادة ايضاً، لفتتنا اللوحات الراقية والرائعة التي ذُيلت بتوقيع المخرج كميل طانيوس الذي يقدم في كل برايم صورة جميلة بتقنيات عالية.

قدمت ليلى عبد اللطيف المبلغ الذي حصلت عليه الى دار الرعاية الماروني.

البرنامج يعرض مساء كل ليلة أحد على MTV وهو من انتاج ناي نفاع ورمزي نصر.