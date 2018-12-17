بريانكا شوبرا بعد زفافها الباذخ.. إطلالة ثلجية بلمسة فُسفورية بـ شوارع نيويورك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت المُمثلة البوليوودية "بريانكا شوبرا" على أرصفة منهاتن فور عودتها من سلسلة الحفلات الباذخة التي أقامتها في موطنها الهند احتفالًا بعقد قرانها على زوجها المُغنّي العالمي "نيك جوناس".

أمّا أناقتها فقد استلهمتها من عاصمة الموضة العالمية "نيويورك"، فاختارت أزياءً مُلائمة تمامًا لفصل الشّتاء، خيّم عليها اللون الأبيض الثلجي من رأسها إلى أخمص قدميها، فنسقت توبا ضيّقا بستايل الرّقبة المُرتفعة مع بنطلون جينز أبيض، وانتعلت في قدميها "بوط" جلديا أبيض.

لكن ما خطف الأنظار من إطلالتها النّاصعة، كان جاكيت الفرو الفاخر الذي اختارته من علامة Saks Potts، حيث بلغ سعره 902 جنيه استرليني، جاء لونه أبيض من الجانب الأيسر؛ لكن خيّم لون الفُسفوري النّاعم على جانبه الأيمن، ليُطابق لون بطانته الدّافئة، فضلًا عن حملها حقيبة بيضاء مُزج تصميمها بين الجلد والفرو.

لم تتنزّه شوبرا في شوارع نيويورك وحيدة، بل حملت جروها الصّغير الذي اختارت له مالكته جاكيتا لونه بنفسجي مُزيّنا بالفرو.

يُذكر أنّ بريانكا شوبرا ونيك جوناس احتفلا بزواجهما عبر سلسلة من المُناسبات الباذخة في الهند، استمرّت على مدار أسبوعٍ كامل، تنوّعت بين مُدن جادبور ومومباي ونيودلهي.