شمس الكويتية تُهاجم مُعلقين على كليبها الجديد: "قلة أدب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها، خرجت الفنانة شمس الكويتية عن صمتها لتعلق على عاصفة الانتقادات التي تلقتها من قبل متابعيها بسبب الجرأة في كليبها الجديد.

وغردت شمس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لترد على غضب جمهورها بسبب ظهورها مرتدية "قميص نوم" في بداية كليب أغنيتها الجديدة "ابن ال"، فكتبت: "يا جماعة فيه فرق بين النقد وبين قلة الأدب"، وأرفقت التعليق بتعبيرات وجه ضاحك.

وتعرضت شمس الكويتية لوابل من الهجوم من قبل جمهورها بعدما ظهرت في بداية الكليب مرتدية "قميص نوم"، فضلًا عن الإيحاءات والإغراءات التي تضمنها الكليب واعتبرها معقلون أنها تخدش الحياء العام.

ورغم الانتقادات، فإن كليب شمس اقترب من تحقيق 800 ألف مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحه قبل أيام، والأغنية هي من كلمات الغيم وألحان فراس الشذر، أما التوزيع فلمهند غازي، وتم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج محمد عبد العظيم.