لماذا حذفت تلك الصورة لميغان ماركل من مواقع التواصل الاجتماعي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استغرب كثيرون من محبي العائلة الملكية في بريطانيا من تعرض إحدى الصور التي التقطت لدوقة ساسكس، ميغان ماركل، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الموضة الذي أقيم في لندن قبل بضعة أيام، للحذف من على مواقع التواصل الاجتماعي!؛ ما دفع الكثيرين للاستفسار عن سبب حذف الصورة التي ظهرت فيها ميغان برفقة مصممة دار جيفنشي، كلير وايت كيلر، والممثلة، روزاموند بايك، من على موقع انستغرام.

وذكرت وسائل إعلام أن الصورة أخذت في الأساس من الحساب الخاص بالمصور الفوتوغرافي إيفان فابينج على إنستغرام ثم نشرت على الموقع؛ ما فتح الباب أمام شائعات مفادها أن الصورة حُذِفَت بناءً على تعليمات من ميغان أو من "الشركة" نفسها.

لكن كُشِفَ الآن عن السبب الذي يعتقد أنه وقف وراء حذف الصورة، التي التقطت في الكواليس بقاعة ألبيرت الملكية، وتبين أن للأمر علاقة ربما بطلاء أظافر ميغان.

وعلمت صحيفة ميل أون صنداي من مصدر ملكي إن السبب الرئيس لحذف الصورة هو استعراض ميغان حملها بقدر من التباهي والتفاخر فضلاً عن استعانتها بطلاء أظافر داكن تكرهه الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف هذا المصدر "لن يكون مفاجئاً إذا عُلِمَ أن دوقة ساسكس نفسها هي من أصدرت أوامر بحذف الصورة من الموقع".

وبعد التأكد من حذف الصورة تماماً، وُضِعَت صورة أخرى لميغان وهي تخاطب الجمهور على الحساب الرسمي الخاص بحفل توزيع جوائز الموضة، وهي الصورة نفسها التي نشرت لميغان على الحساب الخاص بقصر كينسينغتون على موقع إنستغرام.