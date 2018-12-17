مي العيدان تنتقد مي عز الدين.. وتكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة المصرية مي عز الدين، وقالت إنها لا تندمج عندما تشاهد أعمالها وندمت عندما شاهدت مسلسلها "حالة عشق" بالكامل.

وقالت في فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" إن مستوى مي عز الدين في انخفاض وليس صعودًا، موضحة أنها تفضل أعمال النجمتين المصريتين نيللي كريم وزينة.

كما ردت مي العيدان على تساؤلات جمهورها بشأن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها لم تجر أي عملية مطلقًا.

وأوضحت أنها تنوي إجراء عملية تجميل في أنفها ولكنها لم تحدد حتى الآن توقيت إجراء العملية.

وكانت الإعلامية الكويتية هاجمت مؤخرًا مواطنتها الفنانة شوق الهادي بعد نشرها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ببنطلون جينز ممزق للغاية يكشف عن أغلب ساقيها.

وقالت العيدان خلال برنامجها "كشف حساب" على قناة "سكوب" إن شوق الهادي تسير بخطى ثابتة نحو طريق الفنانة رانيا يوسف التي أثارت جدلًا كبيرًا موخرًا بسبب فستانها المثير الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.