فايز المالكي يقيم دعوى قضائية ضد داوود الشريان.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السعودي فايز المالكي، إنه أقام دعوى قضائية ضد داوود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بسبب عدم حصوله على أجره عن مسلسل "تشير شات" الذي عرض في رمضان 2018.

وأضاف المالكي في لقاء له ببرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "لم نحصل على مستحقاتنا ولا حتى على جزء منها".

وتابع: "الأستاذ داوود الشريان الله يهديه فجأة كذا من 12 مليون قلي بعطيكم مليون، وين حبيبنا، مسلسل مكلف 7 و 8 ملايين تقول موضوع عام، وفيه الآن محاماة وإذا إلنا حق مناخذه إن شاء الله".

وكان فايز قد واجه اتهامات من قبل البعض، بأنه يصطنع الإنسانية، بكشفه عن أعمال الخير التي يقوم بها.

إلّا أنه دافع عن نفسه أمام هذه الاتهامات، قائلًا: خرجت بالحالات الإنسانية من الخفاء إلى العلن، بعد أن كثرت الحالات، وصار الطلب أكثر من العرض".

وأردف: "وصرت فورَ أن أعلن عن حالة على تويتر أجد من يتكفل بها من أهل الخير في ساعات".