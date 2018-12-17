هدايا يتمنى زوجك أن تقدميها له!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتار المرأة دائمًا في اختيار الهدايا المناسبة لزوجها نظرًا لأن الخيارات محدودة. ويقدم لكِ سيدتي موقع prevention الكثير من الهدايا التي يحب زوجك أن تقدميها له.

زجاجة من الإستانلس ستيل

إن زجاجة المياه شيء أساسي لبقاء الجسد رطبًا؛ فهي مفيدة طوال العام؛ إذ يمكنها الاحتفاظ بالمشروبات الساخنة والباردة لمدة 24 ساعة.

كريم للعيون

ساعات العمل المتعبة تترك عيني زوجك منتفختين ومتعبتين، وكريم العيون سوف يقوم بترطيب منطقة العين وتقليل التورم والانتفاخ.

وصلة قنوات الإنترنت

سيستطيع زوجك من خلال هذه الوصلة بعد وضعها في التلفزيون أن يشاهد قنوات netflix وغيرها من القنوات؛ ما يمكنه من مشاهدة الأفلام والبرامج المفضلة.

قفازات الشتاء التي تعمل باللمس

لا يوجد في الشتاء شيء أصعب من خلع القفازات لاستخدام الهاتف لذلك ستساعد المادة الموجودة في هذه القفازات على استخدام الهاتف بكل سهولة دون الحاجه لإزالة القفازات.

محفظة جلدية

عادة لا يهتم الرجال بتغيير المحفظة لذلك قومي بشراء محفظة جديدة له تتميز بجودة الجلد وتصميم مميز ومن الممكن طباعة أول حرف من اسمه على جهة من المحفظة.

سماعة لاسلكية كبيرة

ستساعده السماعة على منع الضوضاء من حوله، والاستماع إلى الموسيقي، وتلقي المكالمات، والاستمتاع بألعاب الفيديو.

طقم لحلاقة الذقن

ستكون هذه هدية مميزة لزوجك حيث يستطيع الاعتناء بنفسه والبقاء أنيقًا.

قناع الفحم للوجه

يهتم بعض الرجال ببشرتهم لذلك سيكون هذا القناع مثاليًا بالنسبة له؛ إذ يساعده في الحصول على بشرة نظيفة ويزيل السموم الموجودة بها.

فرشاة الشواية

تنظيف الشواية ليس بالأمر الممتع على الإطلاق؛ ولكن يجب القيام به ولذلك لماذا لا نجعل هذا أسهل؟ فهذه الفرشاة ذات شعيرات الفولاذ المقاوم للصدأ تساعد في تنظيف جميع أنواع الشوايات بكل سهولة.

حذاء مبطن

هذا الحذاء مثالي جدًا للتدفئة ومنع الانزلاق ويلائم القدمين بشكل مثالي.

نظارة شمسية

ستكون هذه هدية مثالية لزوجك اختاريها بشكل أنيق وجذاب.

طقم للنوم

اختاريه من القطن لنوم هادئ ومريح؛ فسيساعده هذا على الاستيقاظ نشيطًا.

لوح تقطيع خشبي

سيساعده هذا اللوح على تقطيع الخضراوات واللحوم إذا كان شخصًا يحب الطهي والمطبخ.

جاكت

هذا الجاكت سيبقيه دافئًا في الأيام الباردة وهو من الهدايا المثالية التي يمكن تقديمها لزوجك.

سماعات لاسلكية صغيرة

تعطيه هذه السماعات حرية الحركة لصغر حجمها، وأيضا تكون مقاومة للعرق والطقس، فهي مناسبة جدًا في الجيم والتنقل وفي السفر أيضًا.

الملابس الداخلية

من الممكن شراء الملابس الداخلية القطنية لزوجك؛ فراحة الجسم تبدأ من الراحة الداخلية.

وشاح رجالي

سيساعده هذا الوشاح على الظهور بشكل أنيق ومن الممكن طباعة أول حرف من اسمه أو اسمك ليتذكرك في كل مرة يقوم فيها بارتداء الوشاح.

ساعة ذكية

إذا كان زوجك يحب التكنولوجيا والتقنيات الجديدة فستكون هذه الهدية مناسبة جدًا، فيمكنه من خلالها قياس معدل ضربات القلب وسماع الأغاني وإمكانية تحديد موقعه ومتابعة هاتفه من على بعد.

مجموعة التمارين

إذا كان زوجك يحب التمرينات الرياضية ولكنه لا يستطيع تصفح الإنترنت فستكون هذه هدية مثالية جدًا تمكنه من أداء التمارين في المنزل.

شنطة للحفاظ على البرودة

ستكون هذه الهدية مثالية للحفاظ على المشروبات باردة أثناء الطريق وفي الرحلات والمغامرات الليلية.

حقيبة

سيستخدم زوجك هذه الشنطة في الاحتفاظ بفرشاة الأسنان والمشط الخاص به في كل مرة يقوم فيها بالسفر.

بلوفر

سيمنحه البلوفر الإحساس بالدفء مع الإحساس بالراحة، فاحرصي على اختيار بلوفر مميز وأنيق.

حذاء للمشي لمسافات طويلة

اختاري حذاء مميزا وجذابا ويساعد على ممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويله مع توفير الراحة للقدم.

حقيبة سفر

سيقوم زوجك باستخدام هذه الشنطة في عطلة نهاية الأسبوع وفي صالات الرياضة، فاحرصي على أن يكون تصميمها أنيقًا ومميزًا.

كاميرا

من الهدايا المميزة والتي يحبها الرجال أيضًا الكاميرا لالتقاط الصور أثناء الرحلات والمغامرات والمناسبات المميزة.