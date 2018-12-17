مكياج كريسماس يضاعف جاذبيتكِ باتباع هذه الخطوات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الميلاد أو الكريسماس، لذلك تسعى المرأة إلى الحصول على إطلالة مميزة من خلال تطبيق مكياج ملائم لهذه المناسبة يضاعف من جاذبيتها.

لذلك، إن كنت سيدتي من المتمسكات باستخدام أدوات التجميل، أو لم تكوني، فما عليك سوى تجربة أحدث الصيحات التي تترافق مع هذا العيد؛ ما يضفي نوعًا من التجدد على ملامح وجهك ويجعلك محط الأنظار.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة التجميل في صالون جو رعد، ليلى صالح، سبل تطبيق مكياج خاص للكريسماس.