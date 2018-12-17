شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وماجد المهندس فى دبى من أجل حفلات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة إليسا حفل غنائى بمناسبة رأس السنة، يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر الجارى، وذلك فى أحد الفنادق بدبى، ولم يقتصر الحفل على إليسا فقط بل يشاركها فى الحفل الفنان ماجد المهندس.
ونشرت إليسا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بوستر الحفلة وكتبت عليه قائلة: " حفل رأس السنة في دبي مع الفنان ماجد المهندس".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا، كان ألبوم "إلى كل اللى بيحبونى"، والذى أطلقته منذ فترة وشهد نجاحا كبيرا.
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