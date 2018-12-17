شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة الهلالى فى 7 ليالى بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض الهلالى تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت لمدة 7 ليالى بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور تبدأ الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، السبت 20 ، 21 ، 22 ديسمبر على مسرح الجمهورية ومساء الاثنين والثلاثاء 24 ، 25 ديسمبر بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وتختتم العروض مساء الخميس والجمعة 27 ، 28 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور .

العرض مستلهم من الملحمة الشعبية أبو زيد الهلالى ويبرز دور العلاقات الإنسانية خاصة الأسرية منها فى مساعدة الفرد للتغلب على العثرات ويدور حول الشخصية التراثية المعروفة ابو زيد الهلالى، وعشقه لزوجته والمكيدة التى دبرها اخيه للخلاص منه بهدف احتلال مكانته حيث حاول التفريق بينه وبين ابنه الوليد وظروف الحرب التى ادت الى مصرع العم الشرير على يد الابن بعد كبره ومحاولة الهلالى الانتقام من القاتل وتدخل الابنة والزوجة لمنع الكارثة.

يؤدى الادوار الرئيسية احمد عاطف والطفل مالك احمد ( ابو زيد الهلالى ) ، ياسمين سمير ( الام ) ، نادر جمال – محمد هلال ( الاب ) ، هدير حلمى والطفلة جودى احمد ( الابنة ) ، عبد الرحمن دسوقى – محمد عبد الصبور ( العم ) ، رضا ابراهيم ( امير زحلان ) ، فاطمة محسن ( الحبيبة ) والموسيقى اسلام رفعت والديكور تصميم احمد زايد .