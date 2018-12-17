بالفيديو| زياد برجي يطرح أغنيته الجديدة "قاعد على قلبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: طرح الفنان اللبناني زياد برجي أغنيته الجديدة "قاعد علي قلبك" اليوم الاثنين عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب". ونشر برجي جزء من الكليب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". علق "برجي" على الفيديو قائلًا: " أغنيتي "قاعد علي قلبك" من فيلم مهراجا ، ووجه الشكر لفريق عمله. يذكر أن أغنية "قاعد علي قلبك " من الفيلم اللبناني الجديد " المهراجا"، ويقوم زياد خلاله بدور الأمير الهندي الذي يأتي من نيودلهي ليتعرف على بطلة الفيلم داليدا خليل، ومن المقرر طرحه يوم 20 ديسمبر. يذكر أن أخر أعمال الفنان ذياد برجي اغنية "مش طايق" التي طرحها أغسطس الماضي.

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