بالصور.. "عزومة عشاء" تجمع رانيا يوسف وساندي ولقاء الخميسي وداليا البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة ساندي علي جمهورها بصور لها من عزومة عشاء جمعتها بصديقاتها من نجوم الفن، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر برفقة ساندي، الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، والفنانة داليا البحيري، والفنانة رانيا يوسف وإيمي سالم وغيرهم. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي هو في فيلم "هروب مفاجئ". وشاركها البطولة أشرف مصيلحي، نرمين ماهر، وعايدة رياض.

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