محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة الأردنية ديانا كرازون، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، الشعب البحريني، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة البحرين. وعلقت "ديانا": "كل عام وأهل البحرين الغاليين الطيبين بألف خير، الله يديم الأمن والأمان عليكم ويحفظكم، أحبكم". ويحتفل الشعب البحريني اليوم بالعيد الوطني للملكة الذي يوافق 17 ديسمبر من كل عام.

شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرازون تحتفل بالعيد الوطني للبحرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .