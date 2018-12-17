بالفيديو.. أحمد صلاح حسني يعلق على رقص السقا بالحصان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: قام الفنان أحمد صلاح حسني بإعادة نشر فيديو للنجم أحمد السقا وهو يرقص بالحصان، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق "حسني " على الفيديو قائلا:" نجم ومتألق كعادتك". يذكر أن الفنان أحمد السقا استقر علي اسم مسلسه الجديد ليصبح "ولد الغلابة" بدلا من "البريمو"، والذي يشارك في بطولته محمد ممدوح، هبة مجدي، مي عمر، إنجي المقدم، صفاء الطوخي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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