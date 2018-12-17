عادل إمام "فالنتينو" في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلن المخرج رامي إمام، رئيس شركة ماجنوم للإنتاج الفني، عن تعاقده مع الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر لكتابة مسلسل النجم الكبير عادل إمام الذي يعرض في رمضان 2019.

قال المخرج رامي إمام، في بيان صحفي، إن المسلسل يحمل عنوان "فالنتينو"، وهو من الأعمال الكوميدية المليئة بالمفاجآت.

كانت مجموعة إعلام المصريين، برئاسة المنتج تامر مرسى، تعاقدت مع شركة ماجنوم على عرض مسلسل النجم الكبير عادل امام الجديد على إحدى قنواتها في مصر.

وحول عرض مسلسل "فالنتينو" في الدول العربية، قال المخرج رامي إمام هناك عروض كثيرة والحمد لله ولكن حتي الاَن لم يتم التعاقد مع أي جهة في الخارج .