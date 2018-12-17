فيديو: لحظة تتويج ملكة جمال الكون 2018 الفلبينية كاتريونا غراي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:45 مساءً - تربّعت ملكة جمال الفيليبين كاتريونا غراي Catriona Gray على عرش جمال الكون بعد أن توجّت ملكة جمال الكون لعام 2018.

وحصلت تامارين غرين من جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى، والفنزويلية ستيفاني غوتيريز على لقب الوصيفة الثانية في الحفل الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك.

شاهدوا لحظة تتويج ملكة جمال الكون 2018 الفلبينية كاترينا غراي:

وقد تمكن أحد الحضور من توثيق ردة فعل والديها بعد إعلان فوزها بالتاج:

كاتريونا غراي تبلغ من العمر 24 عاماً، والدها اسكتلاندي ووالدتها فليبينية ولدت في استراليا وانتقلت إلى الفلبين في عمر الـ18.

وقد درست كاتريونا غراي الغناء والموسيقى في أمريكا وتحديداً في بوسطن، وعندما سألها ستيف هارفي في الحفل ما هي الأغنية التي ستكتبها عن تجربتها بحفل ملكة جمال الكون لعام 2018، أجابت أنها ستكون موجهة لبلدها الفلبين وتحت عنون "ارفعوا العلم عالياً"، كما أنها بارعة في المشي كعارضات الأزياء وقد وضعت لنفسها المكياج في حفل ملكة جمال الكون 2018.

عن ملكة جمال الكون 2018 الفلبينية كاترينا غراي...معلومات تنشر للمرة الأولى

كرست كاتريونا غراي وقتها لمحاربة الفقر في الفلبين، ولديها مشروعها الخاص الذي يحمل عنوان Paraiso: The bright Beginnings Project، وهي تعشق السفر، وتكتب جميع مغامراتها خلال السفر على صفحتها الخاصة بذلك.

يشار إلى أن كاتريونا غراي مرتبطة عاطفياً بالممثل الفلبيني الألماني Clint Bondad.

يذكر أن الملكة الجديدة كاتريونا غراي استلمت التاج في الحفل من ملكة جمال الكون ٢٠١٧ Demi-Leigh Nel-Peters، وهي ملكة جمال جنوب أفريقيا السابقة.

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