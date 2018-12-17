جينفير لوبيز تروي تفاصيل ظهور ابنتها في كليبها الجديد

متابعة الخليج 365: كشفت النجمة العالمية جينفير لوبيز عن أن ابنتها إيمي من زوجها السابق المغني اللاتيني مارك انتوني ستظهر في كليب أغنيتها الجديدة Limitless.
وقالت لوبيز أن الأشخاص الذين يعملون معها هم من رشحوا ابنتها إيمي للظهور معها لأن قصّة الكليب تتطلب مشاركة طفلة في العمل الذي قامت بإخراجه، مؤكدة أن ابنتها أدت الدور على أكمل وجه حيث كانت بجانبها تطمئنها.
ومن المقرر طرح الكليب بالتزامن مع بدء عرض فيلم SECOND ACT، الذي تعود به جينفير لوبيز إلى السينما العالمية.
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