“المحارب” في الصدارة التركية!

متابعة الخليج 365: تصدّر مسلسل “المحارب” نسب المشاهدة للأسبوع الماضي بين المواد الإعلامية التي تعرض عبر الشاشات التركية.

وحلّ في المركز الثاني برنامج “صوت تركيا”، وبعده مسلسل “لا تترك يدي” الذي جاء في المركز الثالث، أما مسلسل “لتر من الدموع” فحل رابعًا، قبل مسلسل “لا تبكي يا أمي” الذي جاء في المركز الخامس.

ومن المعروف أن الدراما التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية تحدد على إثرها فرص استمرار أو إلغاء عرض أي مسلسل بغض النظر عن انتهائه من عدمه.