الظهور الأول لـ بريانكا شوبرا في أمريكا بعد زواجها – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: رصدت عدسات الباباراتزي نجمة بوليوود بريانكا شوبرا في ولاية نيويورك الامريكية وهي تحمل كلبها في أجواء الطقس البارد ودرجة الحرارة المنخفضة.
ويعد ذلك الظهور الأول لبريانكا في أمريكا بعد الإحتفالات بزواجها من المغني الأمريكي نيك جوناس التي استمرت لبضعة أيام في الهند.
يذكر أن بريانكا شوبرا تزوجت من المغني الأمريكي نيك جوناس الذي يصغرها في العمر بحوالي 10 أعوام.
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