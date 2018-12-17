بيتى دافيدسون لا يريد العيش على الأرض و"أريانا" تعتذر له

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قرر مقدم البرامج الشهير بيتى دافيدسون أن يغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى مثل "انستجرام" وهذا بعد ما واجه العديد من الانتقادات والتنمر بعد تركه لخطيبته نجمة الطرب "اريانا جراندى".

كتب بيتى على حسابه الشخصى "انستجرام" إنه لم يعد يريد العيش على هذا الكوكب مرة آخرى وإنه يفعل ما بوسعه ليسعد جماهيره ولكنه لم يعد يستطيع تحمل العيش أكثر من هذا وأضاف إنه كل ما كان يحاول فعله هو مساعدة الأشخاص.

كتبت أريانا منشور على موقع "تويتر" وأعتذرت له عن منشورها السابق وأضافت أنها تريد أن يكون بيتى بحالة جيدة.