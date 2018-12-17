DC تكشف أسباب رفض محمد على كلاى بطولة فيلم "Superman"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد مرور أكثر من 40 عام على صدور الفيلم الأول من الشخصية الخارقة Superman، كشفت شركة DC المنتجة للسلسلة الشهيرة ان الممثل كريستوفر ريف صاحب الشخصية لم يكن ضمن المرشحين فى البداية ونافسه العديد من الاسماء العملاقة فى ذلك الوقت قبل ان يستقر المنتجون عليه لبطولة العمل.

وكشف إيليا سالكيند المنتج التنفيذى للشركة فى ذلك الوقت، ان قائمة المرشحين لبطولة العمل تضمنت الملاكم الشهير "محمد على كلاى " والممثل "داستن هوفمان" والممثل "آل باتشينو" قبل ان يرسو الدور على الممثل كريستوفر ريف، الذى قام بتجسيد الشخصية فى النهاية.

وأضاف سكاليند فى تصريحات جديدة لموقع hollywoodreporter، ان الشركة دخلت فى مباحثات بين الثلاثى بالفعل لخوض التجربة، لكن عملية المفاوضات كانت معقدة جدا من حيث الاتفاق على الدور والمظهر حتى وصل العمل لـ "ريف".