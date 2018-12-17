سلّوم حداد، طوني عيسى وفادي اندراوس في “الحب الأسود”

أطلقت شركة “غولدن لاين” عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل “حدوتة حب” في لبنان، عبر قصة “الحب الأسود” من إخراج علي العلي وتأليف ناديا الأحمر، وبطولة نخبة من أبرز النجوم السوريين واللبنانيين، من ابرزهم سلّوم حداد، طوني عيسى، آن ماري سلامة، فادي اندراوس وروزي الخولي، على أن ينضم سواهم لبطولة القصص الأخرى.

ويتميز الموسم الجديد عن سابقه، بعرض كل من قصصه المنفصلة عن الحب بأشكاله المختلفة في عشر حلقات، لا عبر خماسيات، في صيغة تعطي مجالاً أوسع لاستكمال الخطوط الدرامية، مع المحافظة على تكثيف الأحداث والتشويق مقارنة بشكل الثلاثين حلقة.

وأكدت الكاتبة ناديا الأحمر أن “الحب في قصتها قهري كالقدر، لا يمكن مواجهته، بل أقسى ما يمكن فعله، هو الدخول في لعبته من دون أي نتيجة محسومة”.

وتدور مجريات “الحب الأسود” حول زعيم مافيوي تعوّد التعامل مع كل شيء في حياته كطريدة، حتى تجمعه الحياة بفتاة بريئة لتصبح صيده الجديد، لتتصاعد الأحداث ضمن جو من الجريمة والمؤامرة، ورمزية العلاقة الأزلية في الصراع بين الخير والشر، ولكن من دون وجه مطلق لأي منهما، حيث لا بد أن يمتزجا أخيراً.

يُذكر أن الجزء الأول من “حدوتة حب” ضم النجوم طوني عيسى، نادين الراسي رودريغ سليمان، ايميه صياح، كارلوس عازار، باميلا الكيك، ميرفا القاضي وسواهم.