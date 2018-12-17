مريم حسين تكشف سبب اعتزالها تمثيل المسلسلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المغربية مريم حسين سبب اعتزالها تمثيل المسلسلات مؤخرًا، موضحة أنه لم يعد يعرض عليها سيناريوهات وأدوار جيدة ترضيها وتشجعها على تمثيلها مثلما كانت تقدم من قبل.

وأضافت في فيديو عبر صفحتها على سناب شات أنها تكره أيضًا الاستيقاظ مبكرًا والتوجه إلى الأستوديو في السادسة صباحًا، مؤكدة أنها تشعر بصداع وضيق عندما لا تحصل على قسط مناسب من النوم.

وأشارت الممثلة المغربية إلى أنها شاركت في تقديم المسلسلات لمدة 5 أو 6 سنوات كاملة وتحتاج بالوقت الحالي إلى راحة؛ لأن الأوضاع الحالية لا تتناسب معها.

كما استعرضت مريم حسين كمية الطعام التي تتناولها خلال انشغالها بأي عمل أو تصوير للمحافظة على رشاقتها، لافتة إلى أنها صغيرة للغاية ولكنها مضطرة أن تكتفي بها.

وأثارت مريم حسين جدلًا كبيرًا مؤخرًا بعد تقديمها عدة نصائح للفتيات خلال تعاملهن مع الرجال منها عدم الاعتماد علي أي رجل بحياتها سواء زوجها أو حبيبها أو حتى والدها، مشددة على أن الرجال يعتبرون احتياج النساء لهم نقطة ضعف يمكن استغلالها.

كما هاجمت مريم حسين في فيديو سابق الرجال، مؤكدة أن الرجال الحقيقيين ماتوا بالحروب المختلفة ولم يتبق حاليًا الا الذكور فقط، مضيفة أنها لا تعتمد على رجل بحياتها وصنعت نفسها بنفسها.