حتى إذا خان في الماضي.. هذه العلامات تثبت إخلاص شريكك لكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف الأمور التي يصعب تجاوزها في العلاقة، تأتي الخيانة في الصدارة، فالخيانة وما يحيط بها من كذب وخداع تؤدي إلى انهيار الثقة والتواصل وتدمير العلاقة بطريقة لا يمكن إصلاحها.

وفي الحقيقة لا ينطوي الأمر فقط على تعرضك أنتِ للخيانة، فمعرفتك أن شريكك لم يكن مخلصًا مع سيدة غيرك في الماضي، قد يؤثر على ثقتك فيه وفي اخلاصه لكِ، ولكن حتى إذا خان في الماضي، فهناك بعض العلامات التي تشير إلى إخلاص شريكك لكِ والتي نقدمها لكِ من خلال مجلة "باسل":

يتحمل مسؤولية خطأه

إذا كان شريكك منفتحًا بشأن ماضيه ويتحمل مسؤولية ما فعله، فتلك علامة جيدة، بينما عليكِ الحذر إذا ألقى اللوم على شريكته السابقة بشأن خيانته وخاصة إذا كان يتعامل وكأن الأمر لم يكن خطأه على الإطلاق.

لم تكن خيانته حدثًا مستمرًا

معرفة تاريخ شريكك مع الخيانة قد يساعد، فالرجل الذي يخون عدة مرات على مدار تاريخ علاقته سيكون مُقلقًا أكثر من ذلك الذي خان مرة واحدة.

لا يتخذ قرارات أنانية

ربما تكون الخيانة أكثر القرارات أنانية، وخاصة إذا تكرر الأمر، ولذلك إذا كان شريككِ ينصت إلى احتياجاتك ويعد شخصا متفهمًا وحنونًا، فقد لا تكون خيانته السابقة، تمثل شخصيته الحقيقة.

يشرككِ في حياته

إذا كان شريككِ يعتمد الصدق والشفافية في التعامل معكِ؛ فهذا على الأرجح يعني أنه ليس لديه ما يخفيه عنكِ.

يفتح قلبه لكِ

الشريك الذي يفتح لكِ قلبه ويشارككِ مشاعره ويفصح لكِ عن مخاوفه ونقاط ضعفه، يثق بك، وهذه علامة جيدة للغاية ترجح التزامه بالعلاقة وتستبعد خيانته لكِ.