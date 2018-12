شجون الهاجري تواجه حكم الإعدام في "العذراء".. وتنشرُ صورًا صادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - روّجتْ الفنانة الكويتية، شجون الهاجري، لمسلسلها الجديد، والذي يحمل إسم "العذراء"، عبر نشر مجموعة من الصّور والفيديوهات، عبر حسابها الخاصّ في إنستغرام.

وتكشف الصّور والفيديوهات، عن قصّة المسلسل، والتي تدور حول عدد من السّجينات، من ضمنهم شجون، والتي بحسب الصّور، تواجه حكم الإعدام.

وتفاعل جمهور الفنانة الكويتية مع فكرة المسلسل، مؤكّدين، أنّهم متشوّقين للعمل، فيما علّق عدد منهم، أنّه مسروق من المسلسل الأمريكي الشّهير " Orange is the new black"، والذي يحكي أيضًا، قصة مجموعة من السّجينات، ولكن، في الولايات المتحدة.

وأضافوا، أنّ فكرة تقليد الغرب في أعمالهم، قد تكون سيئة، خصوصًا مع اختلاف تقبّل الجمهور لبعض القضايا والقصص، فيما رأى البعض أنّ العمل سيشكّل تحدّيًا كبيرًا، وقد يثير ضجّة، خاصّة وأنّ الانتقادات بدأت بالفعل للعمل، بسبب اسمه "العذراء".

يُشار، إلى أنّ المسلسل تمّ تصويره في البحرين، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية، من بينهم مرام، مشاري البلام، عبدالله الطليحي، هيفاء حسين، بالإضافة إلى لولوة الملا، وتولّى الإخراج، محمد القفاص. ومن المقرّر عرضه في الموسم الرمضانيّ المقبل.

يُذكر، أنّ فكرة المسلسل كانت قد نُفذّتْ عربيًا، من خلال المسلسل المصريّ "سجن النسا"، والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجمات في مصر، من بينهن نيللي، درة، نسرين أمين، سلوى الخطاب.