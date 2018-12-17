نهى نبيل تجهِّزُ لمفاجأة عيد زواجها العاشر.. وشكوك حول حملها لرابع مرّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، العديد من الشّكوك بشأن حملها لرابع مرّة، بعد إعلانها تحضير مفاجأة جديدة، ومختلفة لزوجها، ستعلن عنها خلال احتفالهما بعيد زواجهما العاشر، في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.

وقالت نهي نبيل، في فيديو مع زوجها عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات"، إنها تعشق زوجها، لذا قرّرتْ إعطاءه هدية، لم يعطها أحد لأيّ شخص آخر على السوشال ميديا، لافتةً، إلى أنّها ستعلن عنها ليلة 18 ديسمبر الجاري.

وأضافتْ الفاشينيستا الكويتية الشّهيرة: "الشيء وايد غالي وما يشتري بفلوس"، موضحة أنها لا تحب زوجها مجرد حب ظاهري على "سناب شات" والسوشيال ميديا ولكنه حب عميق وحقيقي.

وعرضتْ نهي نبيل، بالفيديو عددًا من التعليقات، التي تلقّتها حول أنّ الخبر المفاجأة، سوف يكون حملها للمرّة الرّابعة، رافضة تأكيد الخبر، أو نفيه.

وعلّقتْ نهى على تنبؤات الجمهور، قائلة: " ليش الديركت كله أني حامل.. تخيل هيك مفاجأة.. جالك ولد".

ورُزقتْ الفاشينيستا نهى نبيل بـ3 أبناء من زوجها، المهندس الكويتيّ، الذي ترفض الإفصاح عن هويّته بالكامل، وهم "محمد، ودانا، ويعقوب".