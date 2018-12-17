المنتج محمد مختار يكشف أسراره الفنية الخاصة علي "دي إم سي"

كشف المنتج محمد مختار عن مجموعة من أسراره الفنية والخاصة من خلال لقاءه على قناة "دي إم سي" حيث قال أنه يستعد خلال الفترة القادمة لتقديم فيلم سينمائي جديد مع الفنانة نادية الجندي بعدما غاب 12 عامًا عن الإنتاج .

مشيرًا أن هناك علاقة وثيقة تجمعه بالفنانة نادية الجندي التي كون معها ثنائي فني ناجحًا جدًا وأنه لم يفكر في إنتاج فيلم لرانيا يوسف لأن الجمهور كان سيقارن بينها وبين نادية

وكانت رانيا ستظلم في هذه المقارنة ، أما عن علاقته برانيا يوسف فقال أنه لا يوجد أي إتصال بينها وبينه منذ 3 سنوات وحول أزمتها الأخيرة قال أن الموضوع تضخم بشكل أكثر من اللازم موضحًا أنه على إتصال دائم ببناته وعندما حدثت أزمة فستان رانيا يوسف أطمئن على بناته وطمأنهم أن هذه الضجة ستنسى بعد فترة وجيزة .

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