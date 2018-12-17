شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. يوسف زيدان ضيف أحمد مراد على إذاعة إينرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الكاتب الكبير يوسف زيدان ضيفاً على الكاتب والسيناريست أحمد مراد في حلقة خاصة من برنامج "ليل داخلي"، على راديو إينرجي تردد 92.1.

من المقرر أن يتحدث زيدان عن مسيرته الأدبية الطويلة، بجانب تعليقه على الكثير من القضايا التي تشغل بال المستمع.

برنامج "ليل داخلي" يقدم على مدار ثلاث أيام على "إينرجي" ويتقاسم تقديمه كلا من أحمد مراد، هيثم دبور ومحمد سليمان عبدالمالك على مدار ساعتين من التاسعة وحتي الحادية عشر مساء، وذلك في موسم جديد بعد نجاح الموسم الأول.