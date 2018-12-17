شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهارده من 27 عاما... حكيم طرح أول ألبوماته "نظرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زي النهارده من 27 عاماً بدأ واحد من أهم نجوم الأغنية خلال السنوات الأخيرة طريقه نحو الشهرة من خلال أول ألبوماته حيث طرح في مثل هذا اليوم فى الـ 17 من ديسمبر ألبوم "نظرة"، الذى حقق نجاحاً كبيراً لم يتوقعه حكيم نفسه حيث وضعه هذا الألبوم علي الطريق الذي حلم به منذ طفولته في الصعيد.

أغاني الألبوم علقت فى الأذهان ليدخل سباق الكبار بعد أيام من طرح ألبومه الأول في السوق الغنائى الذى حقق فيه نجاحات عديدة حتى وصل إلى المحافل والمهرجانات الدولية.

حكيم قدم خلال الألبوم مجموعة من أهم أغانيه وصلت إلى 8 اغنيات وهي "نظرة و بيني وبينك والبعد لا والواد ده حلو وهنا وهناك وموال الزمان و يا حلو لا لا وياما قالوا"

الاغاني كانت من كلمات الشاعر أمل الطائر وألحان حسن إش إش و سامي على و المنتج الفني فايز عزيز و من توزيع الفنان حميد الشاعري الذى كان له فضل كبير فى اكتشاف حكيم ووضعه على الطريق الصحيح كما أكد حكيم خلال أكثر من حوار له.























