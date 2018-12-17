حكيم يحتفل بذكرى أول ألبوم في مشوراه الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شارك المطرب الشعبي حكيم جمهوره بعدد من الصور يحتفل من خلالها بذكرى أولى ألبوماته "نظرة"، وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب:" زي اليومين دول بتاريخ ١٧ ديسمبر ١٩٩٢ بعد 27 عاما... حكيم نجم من أول "نظرة" بداية لم يتوقعها حكيم نفسه حققت كل أحلامه ووضعته على الطريق الذي حلم به منذ طفولته في الصعيد وجاء إلي القاهرة ليحققه".

وتابع:" وكان يدرك أن المشوار طويل لكن المفاجأة أنه انطلق ليدخل سباق الكبار في السوق الشعبي ليصبح الحصان الأسود بعد أيام من طرح ألبومه الأول "نظرة " يوم ١٧ ديسمبر في السوق ليولد حكيم نجما قبل 27 عاما ويستمر في النجاح إلى أن أصبح الآن جوكر الأغنية الشعبية وممثل مصر في كل المحافل والمهرجانات الدولية".

حكيم قدم في الألبوم 8 أغنيات وهي "نظرة وبيني وبينك والبعد لا والواد ده حلو وهنا وهناك وموال الزمان ويا حلو لا لا وياما قالو "

الأغاني كانت من كلمات الشاعر أمل الطائر وألحان حسن أش أش وسامي علي والمنتج الفني فايز عزيز و من توزيع الفنان حميد الشاعري.