صورة وزيرة الثقافة تشارك بالعزف مع "كايرو ستيبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تلبية لدعوة الموسيقار باسم درويش "قائد ومؤسس الفريق العالمي كايرو ستيبس"، شاركت

د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بعزف 3 مقطوعات موسيقية، بالحفل الذي أحيته الفرقة مساء أمس الأحد بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، الذي أقيم تحت عنوان "رقصة النيل".

وتعد مشاركة د. إيناس بالعزف مع كايرو ستيبس في الحفل الأولى لها في مصر، عقب توليها مهام وزارة الثقافة، والثانية بعد مشاركتها في الحفل الذي أقيم في ألمانيا بمناسبة الحصول على جائزة الجاز ميوزيك أورد، عن ألبوم "البساط الطائر" الذي شاركت في عزف مقطوعات موسيقية به.

وتقدم "كايرو ستيبس"، بمشاركة المطرب علي الهلباوي مجموعة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية بالحفل المقام في الـرابعة عصر الأربعاء 19 ديسمبر بمسرح جامعة المنيا، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم،

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم "الحفل يقدم تحية إلى العالم من قلب صعيد مصر، ويحمل في مضمونه رسالة نبيلة تدعو إلى المحبة والسلام، مشيرة إلى أن الموسيقى لغة توحد الشعوب والمجتمعات، وتخاطب الفكر والوجدان.