غدًا.. فريق "وسط البلد" ضيوف اسعاد يونس في صاحبة السعادة

كتبت - إيمان محمد
يحل أعضاء فريق "وسط البلد" مساء غدًا، الثلاثاء، ضيوف برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، ويذاع على قناة dmc، وذلك للاحتفالبمرور 20 عامًا على انطلاق الفرقة الفنية.
ويشار إلى أنه تعتبر "وسط البلد" من أشهر الفرق الموسيقية
ويذكر ان برنامج "صاحبة السعادة" يذاع فى العاشرة مساء على قناة dmc.
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