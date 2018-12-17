غدًا.. فريق "وسط البلد" ضيوف اسعاد يونس في صاحبة السعادة

كتبت - إيمان محمد

يحل أعضاء فريق "وسط البلد" مساء غدًا، الثلاثاء، ضيوف برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، ويذاع على قناة dmc، وذلك للاحتفال

بمرور 20 عامًا على انطلاق الفرقة الفنية.

ويشار إلى أنه تعتبر "وسط البلد" من أشهر الفرق الموسيقية

التى استطاعت تقديم نوع جديد ومختلف من الموسيقى الحديثة، كما تقم الفرقة عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة فى البرنامج.

ويذكر ان برنامج "صاحبة السعادة" يذاع فى العاشرة مساء على قناة dmc.