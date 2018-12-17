"بيومي فؤاد ينضم لأسرة عمل "الأوضة الضلمة الصغيرة

بيومي فؤادكتبت - إيمان محمد
تعاقد الفنان بيومي فؤاد على فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، بطولة أكرم حسني، وإنتاج وليد منصور، ومن المقرر أن تقوم الشركة المنتجةخلال الفترة المقبلة باختيار باقي أبطال العمل، بجانب كل من نور اللبنانية، وبدرية طلبة.
يشار إلى أن فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، قصة محمد سامي، سيناريو وحوار هشام هلال، إخراج محمد سامي، وسوف يبدأ تصويره ابتداءً من ٢٠ ديسمبر، وذلك لعرضه في عيد الفطر المبارك.
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