زي اليومين دول بتاريخ ١٧ ديسمبر وبعد 27 عامًا... حكيم نجم من أول "نظرة"

بداية لم يتوقعها حكيم نفسه حققت كل أحلامه، ووضعته على الطريق الذي حلم به منذ طفولته في الصعيد، وجاء إلى القاهرة ليحققه، وكان يدرك أن المشوار طويل، لكن المفاجأة أنه انطلق ليدخل سباق الكبار في السوق الشعبية ليصبحالحصان الأسود بعد أيام من طرح ألبومه الأول "نظرة"، يوم ١٧ ديسمبر، في السوق ليولد حكيم نجمًا قبل 27 عامًا، ويستمر في النجاح إلى أن أصبح الآن جوكر الأغنية
قدم حكيم في الألبوم 8 أغنيات، وهي "نظرة، وبيني وبينك، والبعد لا، والواد ده حلو، وهنا وهناك، وموال الزمان، و ياحلو لا لا، وياما قالو".
الأغاني كلمات الشاعر أمل الطائر، وألحان حسن إش إش، وسامي علي، والمنتج الفني فايز عزيز، وتوزيع الفنان حميد الشاعري.
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